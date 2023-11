Alvo da Operação Minerva é preso pela PCMG em Ituiutaba

Homem foi preso durante na manhã desta quarta-feira (22) em Ituiutaba



Nesta manhã de quarta-feira (22/11), a equipe da Polícia Civil de Minas Gerais, especificamente da Delegacia de Apuração de Crimes Contra o Patrimônio, logrou êxito na localização e prisão de um indivíduo alvo de mandado preventivo, emitido pela comarca de Belo Horizonte/MG.

O detido em questão estava vinculado à operação Minerva, deflagrada pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (DEPATRI) na última quarta-feira (14/11). Na ocasião da operação, o suspeito não foi encontrado, mas as diligências continuaram até a sua captura nesta manhã.

A operação Minerva tinha como objetivo desmantelar uma quadrilha especializada em golpes relacionados à venda de maquinários agrícolas. As ações coordenadas pelos agentes cumpriram mandados judiciais em cidades do Triângulo Mineiro, incluindo Ituiutaba, Iturama e Frutal, assim como em localidades dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, abrangendo a cidade fronteiriça de Ponta Porã.

1º fase da operação

O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa envolvida em golpes relacionados à venda de maquinários agrícolas, atuando na capital e em outras cidades do interior de Minas Gerais. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 8 milhões.

Durante a primeira fase da ação, foram presos três suspeitos, com idades de 34, 37 e 44 anos, em cumprimento de mandados de prisão. Além disso, 16 locais foram alvo de mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de diversos materiais, incluindo celulares, notebooks e documentos.