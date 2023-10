Ataque em escola de Sapopemba, em SP, deixa aluna morta

Foto: Paulo Pinto

São Paulo, SP. Um adolescente de 16 anos matou uma estudante e feriu outras duas na Escola Estadual Sapopemba, em São Paulo, na manhã de segunda-feira (23.Out.23). O atirador, aluno do 1º ano do ensino médio, entrou na escola por volta das 7h30, disparou tiros e foi apreendido pela Polícia Militar.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele entrou em uma sala de aula lotada, causando pânico. Uma estudante de 17 anos morreu, e as duas feridas foram socorridas no Hospital Sapopemba. Uma delas já recebeu alta. Um terceiro estudante também foi ferido enquanto fugia e foi liberado.

O adolescente alega que agiu devido ao bullying e à homofobia que sofria. Ele pegou uma arma de fogo escondida na casa do pai e a levou para a casa da mãe sem seu conhecimento.

O advogado do atirador relata que as agressões aumentaram quando o adolescente começou a usar roupas femininas. A mãe registrou um boletim de ocorrência sobre agressões anteriores, mas a escola sugeriu apenas a troca de escola.

O atirador afirmou na delegacia que aprendeu a usar armas no YouTube. A arma usada estava registrada e regular. O pai está sendo procurado, e mensagens do atirador no Discord revelaram sua motivação em busca de poder.

Um aluno do 2º ano relatou que o atirador era alvo frequente de humilhação por sua orientação sexual e estilo diferente.

O secretário da Educação, Renato Feder, destacou que a escola não identificou o atirador como uma ameaça em potencial e que ele não recebeu aconselhamento psicológico.