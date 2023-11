Áudio notícia: atriz Lolita Rodrigues morre aos 94 anos em João Pessoa

Lolita Rodrigues, atriz que estava presente na estreia da TV no Brasil, morreu aos 94 anos – (crédito: Sérgio Andrade/Reprodução)

Uma das pioneiras da televisão brasileira, a multifacetada artista Lolita Rodrigues, que se destacou como atriz, cantora e apresentadora, nos deixou na madrugada deste domingo (5) aos 94 anos. O cenário de sua despedida foi João Pessoa, a capital da Paraíba, onde estava internada para tratar uma pneumonia.

Nascida Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, Lolita adotou seu nome artístico e iniciou sua carreira nas radionovelas, onde rapidamente brilhou como cantora de rádio. Seus talentos vocais a levaram a passar por várias estações de rádio notáveis, incluindo Record, Bandeirantes, Cultura e Tupi. Ao longo de sua trajetória, conquistou dois prestigiosos Troféus Roquette Pinto, reconhecendo-a como a Melhor Cantora.

Sua presença foi marcante na inauguração da TV Tupi, em 1950, quando emocionou a audiência ao cantar o Hino da Televisão Brasileira, especialmente composto para aquele momento histórico. Junto com seu marido, Aírton Rodrigues, ela apresentou programas de destaque, como “Almoço com as Estrelas” e “Clube dos Artistas.”

Além de sua notável carreira musical e de apresentadora, Lolita também deixou uma marca indelével como atriz. Seu primeiro papel de protagonista foi como a cigana Esmeralda na telenovela “O Corcunda de Notre Dame” em 1957. Encerrou sua carreira de atriz com o papel de Noêmia na novela “Viver a Vida” em 2009.

A trajetória de Lolita abrangeu várias emissoras de televisão, incluindo a Tupi, Excelsior, Record, Manchete e TV Globo. Um dos momentos mais memoráveis e homenageados nas redes sociais é sua participação icônica no programa de Jô Soares, onde dividiu o palco com as amigas Hebe Camargo e Nair Bello, proporcionando um momento de entretenimento memorável.

Em relação ao seu último desejo, o corpo de Lolita Rodrigues será cremado nesta segunda-feira (6), de acordo com sua vontade, encerrando assim sua jornada marcante e contribuições significativas para a cultura televisiva brasileira.