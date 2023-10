Áudio notícia: Nestlé é acionada por induzir consumidores a erro com embalagens similares de produtos lácteos diferentes

O Ministério Público estadual acionou a Nestlé devido a semelhanças problemáticas nas embalagens de produtos lácteos da empresa. Isso está levando os consumidores a comprar produtos por engano. A promotora de Justiça, Joseane Suzart, entrou com uma ação civil pública.

Ela afirmou que as embalagens não são diferentes o suficiente para evitar a confusão dos consumidores, especialmente com produtos destinados a bebês. Ela também observou que as informações nas embalagens são difíceis de ler.

A Nestlé já foi multada pelo Procon de São Paulo em mais de R$ 4 milhões por motivos semelhantes.

O Ministério Público está pedindo que a empresa faça mudanças nas embalagens, incluindo ilustrações, cores e outros elementos visuais distintos, e forneça informações claras nos rótulos dos produtos para evitar confusão.