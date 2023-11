Bolsonaro ficou “nocauteado” com derrota eleitoral, diz Lula em live

Nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), fez declarações contundentes a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, que representa o Partido Liberal (PL), afirmando que Bolsonaro ficou profundamente afetado após sua derrota nas eleições de 2022, chegando a um estado de desconcerto. Lula também mencionou que seu oponente reagiu à derrota com tanta surpresa que optou por se isolar em sua residência para lidar com a derrota, expressando emoções de tristeza.

“Nosso triunfo foi tão expressivo que ele se viu nocauteado, recolhendo-se em sua casa por um mês, sem saber como lidar com o volume de recursos despendidos durante o processo eleitoral. A magnitude do uso da máquina pública na tentativa de evitar a derrota foi impressionante. Quando a derrota chegou, ele se viu totalmente abalado, trancado em sua residência, entregue ao lamento”, relatou Lula durante a transmissão do programa “Conversa com o Presidente” da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).