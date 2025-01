Bombeiros combatem incêndio em carreta na região de Gurinhatã

Na madrugada desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, por volta das 00h15, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado para combater um incêndio em uma carreta na rodovia MG-461, que dá acesso à cidade de Gurinhatã, próximo ao km 5. O local do incidente fica a cerca de 70 km de Ituiutaba.

De acordo com o solicitante, um estouro foi ouvido no veículo, seguido pelo surgimento de fumaça que rapidamente tomou conta da cabine, dando início às chamas. Em resposta imediata, uma guarnição de Bombeiros se deslocou até o local com um caminhão de combate a incêndios.

Ao chegarem, os bombeiros iniciaram os trabalhos de combate ao fogo e conseguiram extinguir as chamas que atingiam a cabine da carreta. Graças à atuação rápida e eficiente, a carga de sal mineral transportada pelo veículo foi preservada. A Polícia Militar também esteve presente no local e auxiliou no isolamento da área para garantir a segurança dos demais motoristas.