Bombeiros encerram buscas por vítimas de deslizamento no Paraná

O Corpo de Bombeiros do Paraná encerrou as buscas por vítimas do deslizamento de terra ocorrido na BR-376, na altura de Guaratuba, no litoral do estado. A operação de resgate começou no dia 28 de novembro.

De acordo com boletim divulgado pelo gabinete de crise criado pelo governo estadual para acompanhar a operação, toda a área do deslizamento foi vistoriada nesta sexta-feira (2) e não foram encontradas novas vítimas.

Ao todo, 14 pessoas estavam envolvidas no incidente. Duas mortes foram confirmadas e seis pessoas foram resgatadas com vida. Seis conseguiram sair de seus veículos sem precisar de atendimento médico.

Desde o início dos trabalhos de remoção, seis caminhões e três carros foram retirados dos escombros.

Equipes da concessionária Arteris Litoral Sul continuam no local realizando trabalho de limpeza da rodovia, retirando lama, pedras e recapeando o asfalto.