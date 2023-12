Brasil supera Rússia e Canadá e é a 9ª maior economia do mundo

Com um Produto Interno Bruto estimado em R$ 2,13 trilhões em 2023, o Brasil ascendeu para a nona posição no ranking das maiores economias mundiais, ultrapassando Rússia e Canadá.

No ano anterior, ocupava a décima primeira posição. O FMI aponta o agronegócio e o setor de serviços como impulsionadores dessa melhoria. O Palácio do Planalto celebrou o retorno ao top 10, atribuindo o resultado a investimentos, produtividade e valorização da moeda.

Lula, nas redes sociais, ironizou: “Vocês não sabem o trabalho que dá para ter tanta sorte”. Na mesma terça-feira, a Standard & Poor’s elevou o rating do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável, destacando a aprovação da reforma tributária no Congresso como fator determinante para a melhora na classificação.

Essa elevação significa que o país é percebido como menos vulnerável para investidores, embora permaneça no grau especulativo. Está a duas etapas do grau de investimento de qualidade média e a cinco do grupo de baixo risco, que inclui países como Estados Unidos, Alemanha e Japão.

Segue a projeção do FMI para as dez maiores economias do mundo em 2023: