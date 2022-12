Busca por desaparecidos do deslizamento no Paraná completa quatro dias

O Corpo de Bombeiros do Paraná iniciou hoje (2) o quarto dia de buscas após o deslizamento de terra ocorrido na BR-376, na altura de Guaratuba, no litoral do estado. A corporação estima que cerca de 30 pessoas estão desaparecidas.

De acordo com o governo estadual, duas mortes foram confirmadas e seis pessoas foram resgatadas com vida. Seis conseguiram sair de seus veículos no momento do deslizamento.

Desde o início dos trabalhos de remoção, seis caminhões e três carros foram retirados dos escombros.

O governo estadual orienta que familiares e amigos de desaparecidos entrem em contato com a central de atendimento da polícia científica, por meio do telefone (41) 3361-7242.

Outras informações podem ser obtidas pelo número 0800-282-8082, que pertence ao centro de operações da polícia. A partir das informações, será possível fazer busca ativa de eventuais feridos e vítimas em hospitais.

Pela manhã, foi realizada uma reunião do gabinete de crise criado pelo governo do Paraná para acompanhar a operação, que também conta com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná. A Defesa Civil também está apoiando as famílias desabrigadas e transportando alimentos e insumos médicos.

De acordo com a concessionária Arteris, também foram identificados 14 pontos com pequenos e médios deslizamentos de terra ao longo da BR-376. Geólogos da empresa estão fazendo a correção do terreno nesses locais.