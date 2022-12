C6 Bank lança Pix Cobrança para clientes PJ

Monisi Costa do C6 Bank Foto: Germano Lüders 12/05/2021

Os clientes pessoa jurídica do C6 Bank têm mais uma opção para receber pagamentos em seus negócios: o Pix Cobrança. Com o recurso gratuito, é possível emitir QR codes personalizados e fazer a gestão dos pagamentos de maneira simplificada pelo app.

“Nas vendas feitas via Pix, é comum que o comprador digite as informações de pagamento. Ao usar o Pix Cobrança, o vendedor oferece uma experiência mais prática para seus clientes e evita problemas no preenchimento dos dados”, explica Monisi Costa, head de produtos para pessoa jurídica do C6 Bank. “Na prática, a funcionalidade acaba com a necessidade de enviar o comprovante do Pix.”

O Pix Cobrança está disponível no ícone ‘Cobrar’, no aplicativo do C6 Bank. Ao selecionar ‘Nova cobrança’, o vendedor é direcionado para o preenchimento do valor do pagamento, data de vencimento, dados do pagador e informações sobre a cobrança. Em seguida, basta seguir para ‘Gerar cobrança’, aguardar a criação do QR code dinâmico e apresentá-lo pessoalmente para o pagador ou compartilhá-lo on-line.

Também pelo ícone ‘Cobrar’ é possível acessar a área ‘Gestão das cobranças’ e acompanhar o status de todos os QR codes emitidos – cada novo preenchimento permite a criação de até dez QR codes. Nessa seção, o vendedor tem uma visão organizada de todas as entradas via Pix Cobrança, uma vez que as informações são apresentadas de forma separada das demais transações da conta.

No C6 Bank, os clientes PJ podem fazer todas as suas operações de maneira descomplicada pelo app ou Web Banking, mas também contam com o atendimento humano de uma equipe que está à disposição para oferecer suporte quando necessário.