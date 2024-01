Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9

Bolsa Família de janeiro começa a ser pago hoje (18)

Nesta terça-feira (29), a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da parcela de janeiro do novo Bolsa Família, destinada aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9. O benefício, cujo valor mínimo é de R$ 600, recebe um novo adicional, elevando o valor médio para R$ 685,61. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa alcançará 21,12 milhões de famílias, totalizando um gasto de R$ 14,48 bilhões.

Além do benefício básico, o Bolsa Família contempla três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses, visando garantir a alimentação infantil. Há também um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, e outro de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

O calendário de pagamento tradicional do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês, com informações disponíveis para consulta no aplicativo Caixa Tem, utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

A partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não terão mais o desconto do Seguro Defeso, conforme estabelecido pela Lei 14.601/2023, que revigorou o Programa Bolsa Família. Por outro lado, o Auxílio Gás não será pago neste mês, retornando em fevereiro, beneficiando famílias cadastradas no CadÚnico, com preferência para mulheres responsáveis pelo lar e vítimas de violência doméstica.