Capinópolis: 2ª edição do Café Poético da Escola Aurelisa é realizado

Escola Aurelisa Alcântara de Souza realizou a 2ª Edição do Café Poético. A professora Flávia, do 5º ano, ao lado de alunos

O Café Poético — Projeto Cultural promovido pela Escola Municipal Aurelisa Alcântara de Souza levou arte e cultura à comunidade escolar. O evento foi realizado no salão de eventos da própria escola, na manhã desta terça-feira (29.nov.22).

O projeto cultural foi idealizado pelas professoras de Biblioteca Juliene e Adriele, que cuidaram minuciosamente de cada detalhe do evento, e foi desenvolvido pelas professoras do 5º ano — Orseni e Flávia.

As docentes ressaltaram a importância do incentivo à cultura literária no ambiente escolar.

O prefeito Cleidimar Zanotto e a secretária de Educação e Cultura, Iracilda Duarte, prestigiaram a 2ª edição do Café Poético da Escola Aurelis.

“Considerando as necessidades de leitura, presentes em nosso mundo atual, esse projeto teve como objetivo desenvolver habilidades e competências de leitura que levem os alunos do 5º ano a ter maior autonomia, despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo dos mesmos ao recitar poemas e poesias”, disse a professora Flávia, uma das organizadoras.

Os alunos do 5º Ano desenvolveram pesquisas de vários autores poéticos e escolheram dois autores, Cecília Meireles e Vinicius de Moraes, para serem homenageados durante a culminância do projeto Café Poético.

Durante todo o ano os alunos realizaram leitura de uma variedade de poemas e se prepararam para a realização do evento.

Os alunos encheram os corações dos familiares e convidados de emoção com os poemas recitados, apresentações artísticas e música de qualidade com a convidada Nicole.

Os alunos do 5º Ano foram responsáveis por todo evento: recepcionar os convidados, apresentar e também servir deliciosas iguarias, a maioria confeccionadas pelas nossas confeiteiras da escola. Todos participaram caracterizados de acordo com a temática do seu poema. Além disso, estavam motivados pelo prazer de apresentar, ver, ouvir e conviver com a poesia.

O evento contou também com a parceria das professoras Laís e Gisele na coreografia de algumas apresentações, Camila, Tatiana, Izia e Marilza na confecção de materiais para a apresentação e o apoio das supervisoras Helen e Sonia.

A diretora Maria das Dores ( Zefa), falou sobre a qualidade do evento —

“foi uma experiência desafiadora onde os alunos apresentaram com espontaneidade e alegria de estarem ali. Conseguiram envolver todos os presentes com a magia da poesia. É muito gratificante estar à frente desta escola e perceber que a cada ano conseguimos elevar o nível e a qualidade de nossos eventos, a aprendizagem e participação dos nossos alunos, preparando-os para um futuro brilhante”.

