Capinópolis: 33ª edição do Festival de Dança rememora anos 70, 80 e 90

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola de Música Vicente de Paula Fontoura, o conservatório, realizou a 33ª edição do Festival de Dança na noite do último sábado (25.Nov.23). O evento dançante aconteceu no Capinópolis Clube, e rememorou músicas que marcaram as décadas passadas.

Os anos 70, 80 e 90 foram períodos repletos de uma energia contagiante e um espírito vibrante, marcando uma era dourada de expressão cultural e social. A escola de música proporcionou uma vibrante energia durante as apresentações.

Essas décadas foram verdadeiramente tempos dançantes e alegres, onde a música, a moda e a atitude refletiam uma busca pela liberdade, diversidade e otimismo. Essa expressão foi levada ao palco por meio de um figurino personalizado e cuidadoso, além de coreografias sincronizadas, ensaiadas pelo professor de Dança, Clayton.

A diretora da escola de música, Patrícia Habib, destacou a felicidade em realizar o 33º Festival de Dança.

“Me sinto muito orgulhosa de estar na direção da escola e poder organizar este evento. Foi planejado com muito carinho, com muito amor. Foi um tema que o próprio professor escolheu. Eu deixei a liberdade, e ele falou assim: ‘Eu tenho um sonho de fazer um festival de dança com os anos 70, 80 e 90’. Então eu disse: ‘nós vamos realizá-lo neste ano’. E foi feito. Eu fico até emocionada, porque são coisas que a gente não vivenciava e passa a construir laços. A gente passa até amor nessas crianças. E foi um. Foi muito grandioso para mim estar participando desse evento como diretora é um desafio”, disse a diretora.

Galeria de fotos:

Relembre como foi a 31ª edição do Festiva, realizado antes da pandemia de covid-19, em 2019