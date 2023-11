Capinópolis: área para construção do CEMEI do Bairro Alvorada já está sendo preparada

No Cemei será construído no Bairro Alvorada, em Capinópolis | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A área para construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) já está sendo preparada no Bairro Alvorada. O local da construção fica anexo à antiga creche, atual Lar Fraterno Odovilho Alves Garcia.

O CEMEI do Bairro Alvorada será do Tipo 1, e demandará investimentos na ordem de R$7.643,533 — os recursos, R$3.819.853,65, serão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e contrapartida de R$ 3.823.680,00 por meio de emenda parlamentar do deputado federal Zé Vitor.

O Governo Municipal de Capinópolis adquiriu os 12 lotes para construção do CEMEI no valor de R$1,2 milhão, com recursos próprios.

A nova instituição de ensino atenderá uma demanda crescente, que atualmente, já ultrapassou a capacidade do CEMEI Waldir Barbosa de Miranda, no Setor Primitivo.

“A construção do novo Centro de Educação Infantil não é apenas uma expansão de infraestrutura, mas um investimento fundamental no futuro da nossa cidade. Ao proporcionar um ambiente educacional seguro e estimulante para as crianças, o CEMEI atenderá às demandas da sociedade, e semeará as bases para um crescimento sustentável. Educar os pequeninos eleva o nível de conhecimento e molda o caráter dessas futuras gerações”, disse o prefeito Cleidimar Zanotto.

Investimentos em educação

Além dos investimentos cotidianos, que já destacam a Educação de Capinópolis como uma das melhores da região do Triângulo Mineiro — sendo reconhecida internacionalmente no último dia 17.Nov.23 nos Estados Unidos—, o governo municipal também investe no pagamento de bolsas de estudos e transporte gratuito para alunos do ensino superior.

O fortalecimento e expansão do sistema educacional está em andamento com a construção de uma nova escola no Bairro Semíramis.

Mais de R$5 milhões serão investidos na obra, que vai atender alunos das proximidades | Foto: Paulo Braga / Tudo Em Dia Drones