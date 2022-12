Celebridades que morreram em 2022

O ano de 2022 se encerra com um balanço de perdas irreparáveis no jornalismo, música e política.

Elza Soares

Elza Soares foi uma das maior vozes negras do Brasil. A contara morreu em 20 de janeiro de 2022.

Olavo de Carvalho

Olavo de Carvalho, escritor, que ganhou projeção ao se tornar o guru do bolsonarismo, morreu em 24 de janeiro. Foi um grande negacionista da covid-19.

Ludmila Ferber

Ludmila Múrias Ferber foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira de música cristã. Lutava contra um câncer. Morreu em 27 de janeiro.

Isaac Bardavid

Isaac Bardavid foi um ator, dublador e poeta brasileiro. Bardavid é considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira, tendo dublado personagens como Wolverine, Freddy Krueger e Esqueleto. Como ator, tornou-se conhecido por ter atuado em Escrava Isaura e O Cravo e a Rosa.

Arnaldo Jabor

Arnaldo Jabor foi um cineasta, roteirista, diretor de cinema e TV, produtor cinematográfico, dramaturgo, crítico, jornalista e escritor brasileiro. Ficou conhecido por seus comentários no Jornal Nacional — o maior telejornal da tv brasileira. Jabor morreu no dia 15 de fevereiro.

Paulinha Abelha

Paula de Menezes Nascimento Leca Viana morreu aos 43 anos. Foi uma cantora brasileira de forró eletrônico. Tornou-se conhecida por integrar os vocais da banda Calcinha Preta.

Milton Gonçalves

Milton Gonçalves foi um ator, diretor, cantor, dublador e produtor brasileiro. Considerado um dos principais e mais importantes atores do Brasil. Atuou, principalmente, nas novelas da Tv Globo.

Dom Luiz de Orleans e Brangança

Luiz Gastão de Orléans e Bragança, foi um descendente da família imperial brasileira. Morreu em julho de 2022. Filho primogênito de Pedro Henrique de Orléans e Bragança.

Rainha Elizabeth IIª

Foi rainha do Reino Unido e dos Reinos da Comunidade de Nações de 1952 até sua morte em 2022. Ela reinou em 32 estados independentes durante a sua vida, 14 dos quais até à data da sua morte.

Guilherme de Pádua

Guilherme de Pádua Thomaz foi um ator, criminoso e pastor brasileiro. Ficou nacionalmente conhecido por ter assassinado brutalmente a atriz Daniella Perez, sua colega de elenco e par romântico na novela De Corpo e Alma. Daniella era filha de Gloria Perez, autora da telenovela.

Maria Fernanda Meireles

Maria Fernanda Meireles Correia Dias foi uma atriz brasileira, filha da poetisa Cecília Meireles e do pintor Fernando Correia Dias. Na televisão, destacou-se em telenovelas como Gabriela, Pai Herói e Dona Beija.

João Paulo Diniz

João Paulo Falleiros dos Santos Diniz foi um investidor bilionário e empresário brasileiro dono da Componente, uma empresa de investimentos criada, em 2003, para administrar os seus diversos negócios. Era formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e frequentou a London Business School.

Jô Soares

José Eugênio “Jô” Soares, foi um humorista, apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, músico e artista plástico brasileiro.

Cláudia Jimenez

Cláudia Maria Patitucci Jimenez foi uma atriz, humorista, dubladora e roteirista brasileira. Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios, incluindo um Prêmio APCA e o prêmio de Melhor Atriz pelo Festival de Brasília, além de ter recebido indicação para um Troféu Imprensa.

Marilene Galvão

Por décadas, Marilene fez dupla com a irmã mais velha Mary Galvão, com quem gravou 80 discos. Um dos maiores sucessos é a música “Beijinho Doce”.

Paulo Roberto Costa

Paulo Roberto Costa ComMD foi um engenheiro brasileiro e ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, entre 2004 e 2012. Ficou conhecido por seu envolvimento no esquema de corrupção na estatal investigado pela Operação Lava Jato.

Susana Naspolini

A repórter era uma das mais populares da TV Globo no Rio, onde deixou sua marca por anos no quadro de jornalismo comunitário RJ Móvel, do RJ1.

Rolando Boldrin

Rolando Boldrin foi um apresentador — do programa “Senhor Brasil, da Tv Cultura”, ator, cantor, escritor e compositor brasileiro.

Gal Costa

Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa, nascida Maria da Graça Costa Penna Burgos e conhecida como Gal Costa, foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira.

Roberto Guilherme

Roberto Guilherme, nome artístico de Edward Guilherme Nunes da Silva, foi um ator, dublador e humorista brasileiro. Em 1963, iniciou uma longa parceria artística com Renato Aragão, tornando-se conhecido pelo personagem Sargento Pincel do programa ‘Os Trapalhões’.

Erasmo Carlos

Erasmo Esteves, conhecido artisticamente como Erasmo Carlos, foi um cantor, compositor, ator, músico, multi-instrumentista e escritor brasileiro.

Márcia Manfredini

Márcia Manfredini realizou vários trabalhos na telinha, tendo atuado em séries como Três Teresas (2013), Brasil a Bordo (2017) e Família Paraíso (2022) e novelas como Eta Mundo Bom! (2016) e Carinha de Anjo (2016-2018). Ela também teve uma participação marcante em Carrossel: O Filme (2015).

Pedro Paulo Rangel

Pedro Paulo Rangel foi um ator, diretor, tradutor e letrista brasileiro.