Chuva forte causa danos em Capinópolis e Ituiutaba

Na noite da última quinta-feira (09.Jan.25), uma forte chuva atingiu a região, deixando um rastro de destruição. Em Capinópolis, várias ruas ficaram completamente alagadas, e houve danos significativos em vias públicas. Entre os incidentes registrados, destacam-se quedas de muros, postes e árvores. Na MGC-154, a rodovia que conecta Capinópolis a Ituiutaba, um alagamento severo foi observado na região do Rebeirão dos Baús, um ponto conhecido pelos problemas crônicos de enchentes. Em Ituiutaba, a situação não foi muito diferente, com registros de fortes enxurradas e danos nas vias da cidade. O clima intenso e as chuvas torrenciais têm sido frequentes na região, evidenciando a necessidade de medidas preventivas e de infraestrutura para mitigar esses impactos futuros. #tudoemdia #capinopolis #ituiutaba