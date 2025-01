Comércio em Minas Gerais avança 0,5% em novembro de 2024

Na passagem de outubro para novembro de 2024, na série com ajuste sazonal, o volume de vendas do comércio varejista em Minas Gerais apresentou crescimento de 0,5%, enquanto o resultado registrado para o Brasil foi um recuo de 0,4%, como se observa no Gráfico 1.

Em Minas Gerais, nos últimos 12 meses, foram registradas 8 taxas positivas e 4 negativas, evidenciando uma tendência geral de crescimento do setor – embora essa tendência tenha se invertido nos últimos meses, com 4 taxas negativas e 2 positivas considerando os últimos 6 meses. No acumulado do ano (em relação ao mesmo período do ano anterior), Minas Gerais cresceu 3,8%, enquanto o crescimento no Brasil foi de 5,0% no mesmo período.