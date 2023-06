COOPTAL e parceiros realizam projeto nas escolas em Capinópolis

Projeto de conscientização é realizado nas escolas municipais de Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A Cooperativa de Reciclagem do Pontal (COOPTAL) está fazendo um trabalho de conscientização ambiental em todas as escolas do município, começando pelo Cemei Waldir Barbosa de Miranda.

“Nós entendemos que a política de reciclagem deve começar pela educação, e por isso, já estamos há 2 anos trabalhando nesse tema para que essas crianças sejam conscientes da separação dos materiais”, disse o coordenador Wester Teodoro – conhecido como Nêm.

O Cartório Eleitoral e a usina CRV Industrial são parceiros da Cooptal no projeto.

“O projeto tem o objetivo de implementar a educação Ambiental nas escolas de Capinópolis”, disse Juliana Pereira, chefe do cartório eleitoral.

Lívia Reis, bióloga e coordenadora do departamento Ambiental da CRV Industrial ressaltou a importância de apoiar projetos como este.

“”O futuro do nosso planeta depende do nosso compromisso em apoiar projetos de reciclagem de materiais. Ao apoiar essas iniciativas, estamos protegendo os recursos naturais, reduzindo a poluição e criando um ambiente sustentável para as gerações futuras”, destacou a bióloga.

Maiara Mendes, engenheira da Cooptal, está visitando as escolas municipais vestida de robô — o herói da Liga da Coleta Seletiva. O personagem ensina o que pode ser reciclado.

Os alunos das escolas municipais e a APAE também participam de um projeto de seleção de materiais recicláveis. Os vencedores serão premiados em dinheiro, além de receber o valor dos recicláveis, que a Cooptal vender

Herói da Liga da Coleta Seletiva

Os alunos das escolas que criarem o herói mais criativo para compor a Liga da Coleta Seletiva junto com o robô da Cooptal, serão premiados no Dia das Crianças — que ocorre em outubro.

Lacre do Bem

O Cartório Eleitoral também é parceiro do projeto ‘Lacre do Bem’. A venda de lacres arrecadados é convertida em recursos para compra de cadeira de rodas. A cada 105kg de lacres de alumínio vendidos, uma cadeira de rodas é doada.

Você também pode participar da campanha, juntando e doando seus lacres de latinha de cerveja e refrigerante. As doações podem ser encaminhadas ao Cartório Eleitoral de Capinópolis, na Avenida 98, nº 843 – ao lado da pizzaria ‘Dono do Sabor’.

Vídeos