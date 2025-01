Corpo de mototaxista desaparecido em Capinópolis é encontrado pela polícia

Capinópolis, Minas Gerais. O mototaxista Luis Fernando Oliveira Silva, de 20 anos, que havia desaparecido na manhã da última quarta-feira (29.Jan.25), foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (30.Jan.25). A Polícia Militar confirmou a descoberta do corpo do jovem.

O mototaxista estava em uma área rural, próximo ao Cemitério da Saudade. O corpo estava caído próximo a barranco.

Informações preliminares apuradas pelo Tudo Em Dia apontam que o corpo apresenta marcas semelhantes a tiros.

Funerária recolheu o corpo no local / Foto: Eduardo Felipe

Até o momento, ninguém foi preso.

Apesar do crime apontar um latrocínio, a Polícia Civil trabalha com mais de uma linha de investigação, já que as circunstâncias que o corpo foi encontrado leva a crer na participação de mais um criminoso.

O caso

Câmeras de segurança capturaram Luis Fernando com um passageiro na garupa às 09h27 da quarta-feira. Ele partiu de uma conveniência no bairro Florêncio para realizar uma corrida de mototáxi solicitada por um homem.

Ele havia deixado a esposa no trabalho na Avenida 105 com Rua 92 e depois recebeu a ligação para a corrida.

Por volta das 09h40, colegas de Luis Fernando tentaram chamá-lo para o trabalho de entregas na farmácia onde ele também prestava serviços como entregador, mas seu telefone estava desligado.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estão no caso e buscam esclarecer o que aconteceu após ele ter deixado a conveniência com o passageiro.

Mais informações em breve.