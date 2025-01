Corpo de homem levado por enxurrada em Capinópolis é localizado em córrego

Corpo de Edmar Cardoso dos Santos foi localizado no córrego sentido à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

Capinópolis, Minas Gerais. Na tarde desta segunda-feira (30.Dez.24), o corpo de um homem de 34 anos, identificado como Edmar Cardoso dos Santos, foi localizado após ele ter sido arrastado por uma forte enxurrada na cidade. O desaparecimento ocorreu no domingo (29), quando uma tempestade repentina surpreendeu um casal nas proximidades do bairro Novo Horizonte.

O trabalho foi dificultado pelo terreno de mata densa e de difícil acesso, mas a guarnição realizou uma varredura detalhada, cobrindo uma ampla área com técnica e dedicação.

Por volta de 15h foi localizado o corpo da vítima dentro do córrego a cerca de 3 km do ponto onde a mesma havia desaparecido. O resgate realizado pelos bombeiros exigiu o uso de um trator cedido por fazendeiros locais para superar as condições do terreno e transportar o corpo até um local acessível, sendo entregue ao serviço funerário.

A tragédia começou quando uma chuva torrencial provocou uma enxurrada, surpreendendo Edmar e uma mulher que o acompanhava. A mulher foi resgatada a tempo por populares; entretanto, Edmar foi levado pelas águas em direção ao córrego próximo.

Em um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, consta que Edmar estava brincando na enxurrada no momento em que foi arrastado. Outras pessoas disseram que o casal tentava atravessar a rua alagada.

O 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado na noite de domingo para iniciar as buscas. Uma equipe de bombeiros foi imediatamente enviada ao local, onde realizaram levantamentos com testemunhas para mapear a área do incidente.

As operações de busca foram retomadas na manhã desta segunda-feira (30). A dedicação dos bombeiros foi crucial para encontrar o corpo da vítima.