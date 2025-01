Córrego transborda e assusta motoristas na MGC-154, entre Ituiutaba e Capinópolis

Na noite de segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, por volta das 22h30, o Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para atender uma ocorrência de possível isolamento de vítimas devido ao transbordamento do córrego Ribeirão dos Baús, na rodovia MGC-154, sentido Capinópolis.

De acordo com informações do solicitante, o córrego havia transbordado, deixando algumas pessoas ilhadas no local. Os bombeiros se deslocaram rapidamente e constataram o alagamento na rodovia.

No entanto, após inspeção, não encontrarnam vítimas isoladas.

A Polícia Rodoviária Estadual também se fez presente no local para interdição da área para garantir a segurança dos motoristas.

Em situações de enchente, nunca tente atravessar áreas inundadas, seja a pé ou de carro, para evitar riscos de acidentes e tragédias.