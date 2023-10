Escola Higino Guerra realizou ‘Semana da Criança’ com brincadeiras e parceria com pais

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal Higino Guerra, em parceria com a comunidade escolar, realizou, entre os dias 02 e 06 de outubro de 2023, uma semana especial em comemoração ao Dia das Crianças.

“Mais uma vez a nossa instituição mostra que o elo entre família e escola é sem dúvida alguma uma parceria de muito sucesso. Sendo assim, o resultado não poderia ser outro: uma semana repleta de diversão, risadas e memórias inesquecíveis para nossos estimados estudantes”, disse Jéssica Dias, diretora da escola.

A parceria com os pais e responsáveis pelos estudantes foi fundamental para o sucesso da “Semana da Criança”.

Os alunos vivenciaram uma programação diversificada com gincanas, passeio de trenzinho, intervalo recreativo, desafio de conhecimentos gerais com o famoso jogo “Torta na Cara”, painel temático, cabelo maluco e pula-pula.

O cardápio também foi especial com mesa de doces e pratos deliciosos como cachorro-quente, bolo, pipoca, macarronada, dentre outros.

Ainda segunda a diretora Jéssica Dias, além dessa programação para todos os estudantes da instituição, cada professor também planejou atividades diferenciadas que foram realizadas em sala de aula.

“Eu, enquanto gestora, sou imensamente grata por ter o privilegio de compartilhar esses momentos especiais com os nossos estudantes, entendendo que a criança é a semente da esperança, a conquista do futuro e o espelho do presente, refletindo a pureza que todos nós um dia fomos”, finalizou a diretora.

Outras escolas, como a Branca de Neve e Presidente Tancredo De Almeida Neves também realizaram a Semana da Criança.

