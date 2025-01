Vídeo: explosão em unidade de esgoto da Copasa mata trabalhador em MG

Reprodução / câmeras de segurança

Explosão mata trabalhador em estação de esgoto da Copasa de MG

Na última quarta-feira (15), às 17h, uma explosão em um reservatório da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Cabo Verde (MG) resultou na morte do trabalhador Cláudio Cardoso de Oliveira, de 52 anos.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Cláudio tenta escapar da explosão, mas é atingido por uma estrutura metálica, sendo derrubado e preso no fundo do tanque que continha cerca de 600 m³ de dejetos, segundo informações dos bombeiros.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que, apesar do acionamento imediato do SAMU e do Corpo de Bombeiros, não foi possível salvar Cláudio devido à sua posição presa nas ferragens do tanque.

Durante a noite, o tanque foi esvaziado para que o corpo pudesse ser retirado pela Polícia Civil. A perícia foi realizada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas.

A prefeitura disponibilizou atendimento psicológico para a família do trabalhador, enquanto a Copasa formou uma equipe para investigar internamente o acidente e comprometeu-se a colaborar com as investigações policiais.

Em nota, a Copasa lamentou profundamente o acidente, destacando que Cláudio estava utilizando corretamente o equipamento de proteção individual. A empresa prometeu transparência e esclarecimentos após a conclusão das investigações. Cláudio deixa esposa e dois filhos, que receberão assistência da empresa.

Cláudio era natural de Monte Belo e trabalhava em Cabo Verde.