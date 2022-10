Conheça os famosos que apoiam a reeleição de Jair Bolsonaro

O 2º turno da eleição presidencial ocorre no próximo domingo (30.out) e vem movimentando o país. Especialista apontam que a eleição, onde Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam a Presidência da República, é uma das mais importantes desde a redemocratização do Brasil.

O atual presidente da República, e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), detém o apoio de alguns influencers e celebridades de renome internacional. Ao ocupar o segundo lugar no encerramento do 1º turno, Bolsonaro convocou vários famosos para tentar alavancar a campanha e tirar essa diferença nas urnas.

Artistas e apresentadores

Roberto Justus é apresentar de TV e empresário

Sarah Poncio, Antônia Fontenelle, Andressa Urach, Andréa Sorvetão e Yudi Tamashiro; e de apresentadores como Roberto Justus. Nas artes cênicas, Malvino Salvador, Humberto Martins, Thiago Gagliasso, Felipe Folgosi e Regina Duarte são alguns dos apoiadores de Bolsonaro.

No mundo sertanejo, o apoio é música para os ouvidos de Bolsonaro

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima, Leonardo, Amado Batista, Zé Neto, Chitãozinho, Fernando Zor e Marrone, que são o principais nomes de maior influência da música sertaneja no Brasil, e que já declaram apoio a Jair Bolsonaro.

No esporte

Neymar já declarou voto em Bolsonaro

No esporte, o apoio à reeleição de Bolsonaro já foi divulgado pelos jogadores Neymar, Robinho e Lucas Moura, Maurício Souza e Wallace do vôlei, o ex-goleiro e ídolo do Palmeiras Marcos, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi.

Campanha bolsonarista prevê vitória apertada

Núcleo que coordena a campanha de reeleição de Bolsonaro acredita na vitória por uma vantagem mínima.

Debate na TV Globo

O ex-presidente Lula e o atual mandatário da República, Jair Bolsonaro, se enfrentam no último debate da eleição na TV Globo — a maior ‘vitrine’ do país.

Os candidatos terão um banco de tempo para aproveitar apresentar suas propostas aos eleitores.

A campanha de Jair Bolsonaro, assim como publicado pelo jornal O Globo, vai intensificar os ataques aos escândalos de corrupção das gestões petistas e prepara estratégias para desestabilizar o ex-presidente Lula. A campanha bolsonarista está preparada para republicar trechos nas redes sociais, em tempo real, as situações favoráveis a Bolsonaro. A estratégia deve ser seguida pela campanha petista.