Florêncio e Vila disputarão final do Campeonato de Futebol Degivan Alves Teixeira no domingo (15)

Capinópolis, Minas Gerais. O Florêncio Futebol Clube disputará a final do Campeonato Municipal de Futebol Degivan Alves Teixeira contra a equipe do Vila/Capinópolis Clube no próximo domingo (15.OUT.23). As duas equipes chegaram à final após disputados jogos no último domingo no Estádio Norberto Simari.

Na parte superior, a equipe do Florêncio Futebol Clube e do Novo Atletic logo abaixo

O time do Florêncio Futebol Clube entrou em campo às 16h para disputar a partida contra o Novo Atletic Futebol Clube, mas a disputa acabou no empate de 1×1 com gols de Luan Leite para o Florêncio e de Marco Túlio para o Novo Atletic.

A disputa acabou nos pênaltis, e o Florêncio levou a melhor com 06 marcados, contra 05 do time adversário.

Na parte superior, o time do Vila/Capinópolis Clube e a equipe da Prefeitura de Gurinhatã logo abaixo

A segunda partida do domingo foi realizada entre a equipe da Prefeitura de Gurinhatã e o Vila/Capinópolis Clube. O Vila venceu a partida por 3 x 2, com gols de Eduardo, Alisson e Ualas Alves. Leone e Ronaldo marcaram pela Prefeitura de Gurinhatã.

“Está sendo um campeonato muito forte, muito disputado (…) sinal que alcançou seu objetivo. Vamos destacar a presença do público, que compareceu em peso. Está de parabéns as duas equipes, está de parabéns a torcida. Acredito que será uma final grandiosa”, disse Ronei Araújo, coordenador de Esportes do Município. Ouça:

O campeonato de futebol de grama é realizado pelo Departamento Municipal de Esportes do Município de Capinópolis, e teve início no dia 16 de setembro.

Nome do campeonato é homenagem a árbitro de futebol

Degivan Alves Teixeira, que nomeia o campeonato, foi um árbitro de futebol, apaixonado por esportes. Atuou em Capinópolis e na região.