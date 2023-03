Goiás: PRF apreende carro roubado em SP com placa clonada em Uberaba

Itumbiara, Goiás: Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Ford Ka, roubado em São Paulo em 2019. A apreensão ocorreu durante uma operação de combate ao crime na rodovia.

A recuperação ocorreu após os policiais verificarem divergências das informações constadas no documento do carro com os sinais identificadores do veículo.

Em consultas aos sistemas foi verificada a queixa de roubo para o carro. O Ford Ka estava com as placas adulteradas, que foram clonadas de outro carro em Uberaba/MG.

O condutor, de 32 anos, informou que o carro foi comprado em Itumbiara, Goiás, e que o veículo não lhe pertencia.

O carro foi apreendido e o motorista foi encaminhado à Central de Flagrantes em Itumbiara.