Governo Luciano Belchior e Deca inicia com mudanças na coleta de lixo

Caminhão de coleta de lixo adquirido em 2015, com cerca de 9 anos de uso | Foto: Arquivo/Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. No último dia 1º de janeiro, o governo de Luciano Belchior e Deca teve início para o mandato de 2025/2028.

A Secretaria de Obras optou pela implementação de novas políticas para a coleta de lixo. Segundo informações do secretário de obras, Heliciano Vilarinho, uma das primeiras mudanças é a forma como o lixo será coletado. Anteriormente, o material era depositado nas esquinas e recolhido posteriormente pelos colaboradores. Agora, o lixo será coletado diretamente nas lixeiras – evitando que animais de rua acessem o material.

Além disso, uma grande novidade é o aumento do número de equipes responsáveis pela coleta. Três equipes estarão atuando, com horários específicos para diferentes áreas da cidade.

A decisão foi tomada em conjunto com os colaboradores.

Área central e imediações: Coleta diária, começando às 4h da manhã. Esta área concentra a maioria das empresas.

Bairros: A coleta nos bairros será realizada a partir das 17h30 (5h da tarde).

Horários e locais da coleta de lixo:

Todos os dias período da manhã (a partir das 4h da manhã):

• Bairros atendidos: Boa Fé, Centro, Semíramis, Campos Elíseos.

• Percurso: Da Avenida 99 até a Avenida 113, abrangendo a Rua Névio Franco de Morais até a Rua 90.

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira (período da tarde, a partir das 17h30 – ou seja, 5h30 da tarde):

• Bairros: Brasília, Vale dos Sonhos, Paraíso, Idea 1 e 2, Área Primitiva e São João.

Terça-feira, quinta-feira e sábado (período da tarde, a partir das 17h30 – ou seja, 5h30 da tarde):

• Bairros: Portal dos Ipês, Alvorada 1, 2 e 3, Barbosa, Wagner de Paula, Recanto das Acácias 1, 2, 3, 4 e 5, José Balduíno, Florêncio 1 e 2, Liberdade, Novo Horizonte e Buritis.

Em entrevista à nossa reportagem, o prefeito Luciano Belchior afirmou que está em diálogo com Brasília, especificamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para obter recursos destinados à compra de um novo caminhão de coleta. A aquisição visa melhorar ainda mais a eficiência e a frequência da coleta de lixo na cidade.

Luciano Belchior e a primeira dama Aline Dantas | Foto: Paulo Braga

Essas mudanças refletem o compromisso do novo governo em melhorar os serviços básicos e a qualidade de vida dos cidadãos.