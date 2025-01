Homem de 43 anos morre em acidente próximo à Araguari

Homem de 43 anos morre em acidente na LMG-413 em Araguari

Araguari, MG – Um grave acidente foi registrado na LMG 413, no km 9, na direção de Caldas Novas. Por volta das 12h45, uma caminhonete capotou e bloqueou parcialmente a via, causando congestionamento no trânsito local.

De acordo com as informações, o veículo, após perder o controle, acabou no meio da pista. O acidente resultou em duas vítimas: uma delas, o motorista, um homem de 43 anos, residente em Araguari, foi declarado morto no local. Ele apresentava trauma de tórax, Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e perda significativa de sangue.

A outra vítima, o passageiro, sofreu apenas escoriações leves e optou por não receber atendimento médico.

O passageiro informou que eles haviam saído de Araguari quando o motorista perdeu o controle do veículo, o que levou ao capotamento. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) e a perícia foram acionadas para realizar os procedimentos padrão de investigação do acidente.

A interdição parcial da rodovia causou transtornos no fluxo de tráfego, e os motoristas foram orientados a redobrar a atenção e, se possível, procurar rotas alternativas enquanto a situação fosse normalizada.