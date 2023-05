Homem invade rádio em Catalão e agride jornalistas: ‘Põe no ar, fera’

Um homem invadiu o estúdio e agrediu jornalistas na rádio Sucesso FM, de Catalão (GO), ontem.

Ele foi tirar satisfação após os radialistas falarem de seu irmão no programa. Em vídeo que circula nas redes sociais, o homem entra no estúdio gritando: “O irmão do vagabundo tá aqui. Põe no ar, fera!”

“Não fala dele não, vagabundo”, completa o homem enquanto empurra e dá tapas em um dos jornalistas.

No sábado (20), os radialistas noticiaram que sua equipe foi agredida pelo motorista do prefeito da cidade no estádio da cidade. “O motorista do prefeito encurralou a equipe, gesticulando como se estivesse armado, fez ameaças, além de agredir fisicamente o repórter. O repórter teve o equipamento jogado no chão e quebrado”, diz postagem da rádio no Facebook.

O homem que invadiu o estúdio é irmão do motorista. No vídeo, ele afirma: “Não invadi o estúdio não, a porta tá aberta! Tô aqui fora esperando. Vira homem. Fala da minha família, sem vergonha”.