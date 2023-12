Influenciador Renato Cariani é alvo da PF por tráfico de drogas

Renato Cariani

Nesta terça-feira (12 de dezembro de 2023), a Polícia Federal (PF), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Receita Federal deflagraram a operação Hinsberg. A investigação visa o desvio de produtos químicos para a produção de drogas, com foco na empresa Anidrol, cujo sócio é o influenciador fitness Renato Cariani. A ação incluiu buscas em endereços da empresa e do influenciador em São Paulo, com 18 mandados cumpridos em 7 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

As autoridades alegam que o grupo emitiu notas fiscais fraudulentas em nome de empresas licenciadas, totalizando 60 transações identificadas ao longo de um ano de investigação. A denúncia partiu de farmacêuticas cujos nomes estavam vinculados à compra dos insumos, indicando que a Anidrol não constava na relação de fornecedores da Receita Federal. A investigação da PF abrange movimentações do grupo de 2014 a 2020, e os envolvidos enfrentarão acusações de tráfico, associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, notas fiscais em nome de multinacionais eram emitidas, com a Anidrol como fornecedora. O dinheiro era depositado em espécie, faturado, e os insumos eram desviados para a produção de entorpecentes. Apesar de 4 mandados de prisão terem sido solicitados com base nos casos confirmados de notas fraudulentas, eles foram indeferidos pela Justiça.

Aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos, com um valor estimado de R$ 6 milhões, foram desviados, incluindo componentes como fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila. Esses produtos eram destinados ao refino e adulteração de 19 toneladas de crack e cocaína. Victor Vivaldi, responsável pelas investigações, descreveu o esquema como sofisticado, envolvendo pessoas com conhecimento técnico no ramo.

Renato Cariani, empresário, atleta e influenciador fitness com mais de 7,3 milhões de seguidores no Instagram, foi surpreendido pelos mandados da operação em sua casa. Ele é sócio não apenas da Anidrol, mas também da marca de suplementos Supley. A investigação corre em segredo de Justiça, e Cariani alega não ter tido acesso às informações. Suas redes sociais incluem cursos sobre musculação, nutrição, investimentos e inglês, e ele já realizou colaborações com personalidades como Danilo Gentili e o ex-presidente Bolsonaro. Em 2022, Cariani recebeu Bolsonaro em uma live de seu canal de podcast. No vídeo, ele manifesta surpresa e afirma que a outra sócia da empresa também foi alvo de buscas.