Inscrições para o Prouni começam nesta segunda-feira

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2024 iniciam nesta segunda-feira (29) e se estenderão até a próxima quinta-feira (1º). Os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Esta edição do programa promete disponibilizar um total de 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais, representando 76% do total oferecido, e 97.451 parciais, equivalendo a 50% do valor da mensalidade. Essas bolsas serão distribuídas em 15.482 cursos disponibilizados por 1.028 instituições participantes.

Para se candidatar, é necessário que o estudante tenha participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tenha obtido, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, é imperativo que não tenha zerado a prova de redação do Enem e nem tenha participado do exame na condição de treineiro.

O processo seletivo ocorrerá em duas chamadas sucessivas. Os resultados, contendo a lista dos candidatos pré-selecionados, estarão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior em 6 de fevereiro e 27 de fevereiro, respectivamente.

O Prouni, programa de grande importância no cenário educacional brasileiro, visa oferecer bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino superior privadas. É uma oportunidade valiosa para milhares de estudantes acessarem o ensino superior e realizarem seus sonhos acadêmicos.