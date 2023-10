Ituiutaba: cantora Simone Mendes abriu temporada de shows da Expopec 2023

Ituiutaba, Minas Gerais. A talentosa cantora Simone Mendes brilhou no palco da Expopec 2023 de Ituiutaba, deixando uma multidão de fãs extasiados com sua performance. O evento, que abrir as festividades do aniversário de Ituiutaba na noite da última quinta-feira (14.set.23), foi um verdadeiro sucesso, com a presença marcante da artista e uma energia contagiante que envolveu a todos.

Com sua voz poderosa e carisma inegável, Simone apresentou um repertório repleto de sucessos que fizeram parte da trilha sonora de muitas vidas. Canções como “De Tudo”, “Meu Violão e o Nosso Cachorro” e “Amor Mal Resolvido” foram entoadas em coro pela plateia animada.

Simone também demonstrou sua versatilidade como artista. Ela envolveu o público com sua autenticidade e simpatia, criando um ambiente festivo.

A Expopec de Ituiutaba, com a presença de Simone Mendes, abre a temporada de shows da feira agropecuária.

Confira os próximos shows:

https://youtube.com/watch?v=Vpgopc7B0UQ%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D1%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26