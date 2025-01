Ituiutaba recebe 3  ambulâncias zero km para o SAMU; Capinópolis recebeu 1 unidade

Nesta segunda-feira, 27 de janeiro, Ituiutaba recebeu três novas ambulâncias zero km destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A entrega ocorreu durante uma solenidade realizada na 9ª RISP, em Uberlândia.

A cidade de Capinópolis recebeu uma nova unidade.

A cerimônia marcou a entrega de 22 novas ambulâncias que serão utilizadas nas bases descentralizadas do SAMU em diversas cidades da região. O evento contou com a presença da prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, do secretário de Saúde, Conrado Pereira, e do secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, Marcos Margonari. Também participaram prefeitos de outros municípios, como Luciano Belchior, de Capinópolis, deputados federais e estaduais, socorristas e demais autoridades.

Durante a solenidade, a prefeita Leandra destacou a importância das novas ambulâncias para melhorar a qualidade e a agilidade nos atendimentos de urgência e emergência em Ituiutaba. Em seu discurso, ela agradeceu ao governo federal e ao secretário da Presidência da República, Marcos Margonari, que articulou a realização do investimento.

“Em meu nome, em nome do povo de Ituiutaba e dos profissionais do SAMU, quero agradecer ao governo federal, e em especial ao secretário da Presidência da República, meu amigo Margonari, por ser um grande parceiro e ajudar nessas conquistas”, disse a prefeita.

As ambulâncias foram adquiridas com recursos provenientes do Ministério da Saúde e fazem parte de um investimento na melhoria do sistema de atendimento de urgência em toda a região. Além de Ituiutaba, outros municípios também foram contemplados, com o total de unidades distribuídas da seguinte forma: