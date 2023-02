Jovem morre e outro fica ferido em troca de tiros em Uberlândia

Caminhonete foi atingida por vários disparos no Bairro São Jorge em Uberlândia — Foto: Rodrigo Fernandes

Na manhã do último sábado (25.fev.23), uma discussão no Bairro São Jorge, em Uberlândia, resultou na morte de um jovem de 23 anos e deixou outro, de 24 anos, ferido. De acordo com a polícia, o jovem que morreu estava dentro de um carro, quando o rapaz que o acompanhava revidou e atirou contra indivíduos em uma moto.

Um dos autores do crime, de 24 anos, foi atingido com dois tiros nas costas enquanto fugia do local. Ele não corre risco de morte, mas o piloto que estava com ele conseguiu escapar.

A vítima ferida foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). A polícia civil, militar e o Corpo de Bombeiros também estiveram no local para investigar o incidente.

É importante ressaltar que tanto o rapaz que morreu, quanto o que foi atingido pelos disparos, já tinham passagens pela polícia.