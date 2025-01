Lancha fica presa em gaiola de tilápias, e homem desaparece na Represa de Miranda

Um homem de 39 anos, morador de Ibiá, Minas Gerais, está desaparecido na Represa de Miranda. Ontem (30), por volta das 20h40, a 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari foi acionada para atender a ocorrência.

No local, testemunhas relataram que após uma lancha onde elas se encontravam colidir com algumas gaiolas de criação de tilápias, a embarcação ficou presa pelas hélices do motor, em cordas de amarração das boias de demarcação das gaiolas.

Um dos ocupantes da lancha tentou realizar uma apneia para desenroscar as hélices e submergiu, não sendo mais visto. Nossa equipe realizou o levantamento da área e constatou que no local do acidente, a profundidade média é de aproximadamente 40 metros, o que tornou inviável o mergulho para resgate. Foi feita uma varredura de superfície, mas a vítima não foi localizada.

Hoje de manhã, outra equipe foi deslocada para continuar as buscas.

Informações Adicionais:

Não há mais detalhes disponíveis sobre a identidade da vítima ou circunstâncias adicionais do acidente até o momento.

O caso continua sob investigação e buscas estão em andamento para localizar a vítima.