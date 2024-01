‘Lesa Pátria’: suspeitos de financiar atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 são alvos da PF em 11 estados e no DF

Brasilia DF 08 01 2023 | FOTO JOEDSON ALVES AG BRASIL

Na manhã desta segunda-feira (8.Jan.24), a Polícia Federal deflagrou uma operação para cumprir 47 ordens judiciais relacionadas aos atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Há exatamente um ano, manifestantes promoveram ações contra as sedes dos Três Poderes.

Entre os mandados, um é de prisão preventiva, direcionado a um indivíduo na Bahia, identificado como Wagner Ferreira Filho. Ele é apontado como responsável por pagar R$ 24 mil para fretar um ônibus utilizado por manifestantes durante os atos. O material genético de Wagner Filho foi encontrado no Congresso Nacional após as manifestações.

Wagner Ferreira Filho foi detido e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Salvador. Os 46 mandados de busca e apreensão estão sendo executados em diferentes estados, incluindo Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins e Santa Catarina. Os nomes dos alvos das buscas não foram divulgados.

A operação é autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com participação do ministro Alexandre de Moraes. Este último determinou também o bloqueio e a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. As investigações indicam que os prejuízos ao patrimônio público alcançam aproximadamente R$ 40 milhões.

A ação desta segunda-feira faz parte da 23ª fase da operação Lesa Pátria, iniciada no dia seguinte aos atos golpistas. A operação tem como objetivo investigar participantes, financiadores e mentores do episódio.

As investigações relacionadas aos atos golpistas subsidiaram o relatório da CPI dos Atos Golpistas no Congresso e influenciaram mais de 6,2 mil decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes em processos relativos aos eventos.

Segundo um balanço do STF, até abril de 2024, 146 réus serão julgados em 10 sessões virtuais. A Corte já condenou 30 pessoas desde setembro de 2023, quando começou a julgar os casos relacionados aos atos antidemocráticos. Além disso, a partir de fevereiro, serão retomadas outras 29 ações penais.

A operação Lesa Pátria é considerada permanente pela Polícia Federal, e os suspeitos estão sendo investigados por seis crimes, incluindo abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O ministro Alexandre de Moraes também determinou ainda bloqueio e indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.

Ouça o especial do Tudo Em Dia sobre os ataques