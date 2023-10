Lula após ataque em escola: “Não queremos crianças com armas”

Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou seu desejo de que as crianças não estejam envolvidas com armas, em meio a um trágico incidente na Escola Estadual Sapopemba, zona leste de São Paulo, onde uma estudante foi morta e duas ficaram feridas. Lula não mencionou diretamente o incidente.

“Não queremos criança com armas, criança fazendo violência, nem praticando nem aprendendo violência. Queremos as crianças estudando, na escola”, afirmou Lula, durante a entrega simultânea de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em quatro estados. O presidente participou do evento por videoconferência.

As informações iniciais indicam que os autores do ataque seriam alunos da escola. Um deles, vestindo uniforme escolar, foi detido pela Polícia Militar, e a arma do crime foi encontrada. O segundo suspeito conseguiu escapar do local.