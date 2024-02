Ministro Alexandre de Moraes vota pela condenação de mais 12 réus por invasão aos prédios dos Três Poderes

Terroristas destruíram os Três Poderes em Brasília no dia 08 de Janeiro de 2023

Nesta sexta-feira (2), o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu seu voto para condenar mais 12 réus pela invasão aos prédios dos Três Poderes, ocorrida em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Como relator do caso, Moraes propôs penas que variam de 12 a 17 anos de prisão, conforme a participação dos réus nos atos considerados golpistas.

“Como já assinalado, a motivação para as condutas criminosas visava o completo rompimento da ordem constitucional, mediante a prática de atos violentos, em absoluto desrespeito ao Estado Democrático de Direito, às Instituições e ao patrimônio público”, destacou Moraes em seu voto.

O caso será julgado em plenário virtual, sem debates, até o dia 9 de fevereiro. Todos os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e são acusados de cinco crimes: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado.

De acordo com o governo federal, estima-se que os danos causados ao patrimônio público ultrapassem os R$ 20 milhões. O plenário do STF foi um dos principais alvos de vandalismo, com prejuízos calculados em mais de R$ 12 milhões.

No dia da invasão, um total de 2 mil pessoas foram detidas, das quais 1,3 mil foram denunciadas pela PGR e estão sendo julgadas pelo STF. Até o momento, 30 pessoas foram condenadas, entre executores e financiadores da tentativa de golpe de Estado, com penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão. Além disso, outros 1,1 mil processos foram suspensos para possíveis acordos.

O voto do Ministro Alexandre de Moraes representa mais um passo na busca pela responsabilização dos envolvidos na tentativa de subverter a ordem democrática e atentar contra as instituições brasileiras. O desfecho do julgamento, que se aproxima, será aguardado com atenção pela sociedade e pelos órgãos competentes.