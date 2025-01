Mototaxista de 20 anos está desaparecido em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Um jovem de 20 anos está desaparecido em Capinópolis desde a manhã da última quarta-feira (29.Jan.25). Luis Fernando Oliveira Silva é mototaxista e desapareceu após fazer o transporte de um passageiro.

O Tudo Em Dia apurou as informações junto à Polícia Militar.

A esposa do mototaxista comunicou o desaparecimento do marido à Polícia Militar ainda na quarta-feira. Segundo o relato, no dia anterior, 29 de janeiro de 2025, por volta das 09h da manhã, Luis Fernando deixou a esposa em seu local de trabalho, na Avenida 105 com Rua 92.

Luis Fernando recebeu uma ligação de um homem solicitando uma corrida de mototáxi que partiria de uma conveniência no bairro Florêncio. Após isso, ele desligou o telefone, se despediu da solicitante e seguiu para o local.

Às 09h40, já que Luis Fernando trabalha como entregador de uma farmácia na Avenida 101, seus colegas tentaram contatá-lo via WhatsApp para solicitar sua presença no estabelecimento, mas o telefone estava desligado. Por volta das 11h47 da manhã, os colegas da farmácia fizeram contato com a avó de Luis Fernando perguntando por ele, já que não conseguiam entrar em contato, e ressaltou que as mensagens enviadas não estavam sendo recebidas.

A esposa tentou entrar em contato com Luiz Fernando sem sucesso. Ela procurou o marido em casas de amigos e parentes, mas ninguém o tinha visto naquele dia. Também foi ao hospital, mas não havia registro de entrada de pessoa com as características de Luis Fernando.

A solicitante procurou a Polícia Militar para registrar o desaparecimento e tomar as medidas pertinentes.

Luis Fernando conduzia uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta, placa QQP4J87, de Capinópolis, que também não foi encontrada.