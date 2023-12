Mulher de 34 anos corta pênis do marido em Atibaia (SP) e joga na privada

Uma mulher de 34 anos foi presa em Atibaia (SP) após cortar e jogar o pênis dele na privada. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (22), com base em um pedido da Polícia Civil por prisão temporária, inicialmente válida por 30 dias.

A mulher se apresentou à polícia, informando sobre o crime, e mesmo considerada espontânea, foi presa posteriormente.

“Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse a mulher à polícia.

A vingança aconteceu após ela descobrir a traição do marido com uma sobrinha de 15 anos no dia de seu aniversário.

A mulher amarrou as mãos do homem com uma calcinha, utilizou uma navalha e cortou o pênis durante uma relação sexual. A mulher ainda jogou o pênis do homem na privada.

O homem foi socorrido e está internado no Hospital Universitário São Francisco (Husf), com estado estável após cirurgia de fechamento do ferimento e colocação de sonda. O G1 busca atualizações sobre seu estado de saúde.