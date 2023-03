Os segredos da jornada do herói

Jornada do Herói

A jornada do herói é um padrão narrativo comum em mitos, lendas e histórias em todo o mundo. Esse padrão foi descrito pela primeira vez pelo antropólogo Joseph Campbell em seu livro “O Herói de Mil Faces”.

A jornada do herói descreve a jornada de um personagem que passa por uma série de testes e desafios em sua busca por um objetivo maior, geralmente uma missão heroica ou um objetivo pessoal significativo.

O herói geralmente começa sua jornada em um estado de normalidade ou comodidade, mas é chamado a aventurar-se em um mundo desconhecido, cheio de perigos e incertezas.

A jornada do herói é geralmente dividida em quatro partes principais:

A calmaria;

A partida;

A iniciação;

O retorno.

Na partida, o herói é chamado à aventura e deixa sua casa ou mundo conhecido. Na iniciação, o herói enfrenta desafios, enfrenta inimigos e ganha habilidades e conhecimentos que o preparam para enfrentar o maior desafio. Finalmente, no retorno, o herói retorna ao mundo conhecido, transformado pela jornada e capaz de trazer algo valioso para casa, como um conhecimento ou um objeto sagrado.

A jornada do herói é um padrão universal que ressoa com o público porque fala sobre as lutas, os desafios e as transformações que todos enfrentamos em nossas vidas.

Exemplos de uso da jornada do Herói:

Muitas histórias populares, como Star Wars e O Senhor dos Anéis, seguem esse padrão de narrativa.

A jornada do herói na prática

Havia uma jovem chamada Ana, que vivia em uma pequena aldeia nas montanhas. Ana sempre sentiu que havia algo mais na vida do que a rotina diária da aldeia. Ela sonhava com aventuras e grandes feitos, como os heróis que ouvia nas histórias contadas pelo seu avô.

Certo dia, Ana descobriu que a sua aldeia estava sendo ameaçada por uma poderosa bruxa que vivia em uma caverna no alto da montanha. A bruxa havia lançado uma maldição sobre a aldeia, fazendo com que as plantações secassem e os animais adoecessem.

Ana decidiu que era hora de agir. Ela partiu em uma jornada para encontrar a bruxa e derrotá-la. No caminho, ela encontrou um sábio eremita que lhe deu um amuleto mágico que a protegeria dos feitiços da bruxa. Ana também encontrou um jovem guerreiro chamado Pedro, que se juntou a ela em sua jornada.

Juntos, Ana e Pedro enfrentaram muitos desafios e obstáculos. Eles tiveram que atravessar um rio cheio de crocodilos, escalar uma montanha íngreme e perigosa, e lutar contra monstros terríveis que protegiam a caverna da bruxa.

Finalmente, eles chegaram à caverna da bruxa. Ana e Pedro lutaram bravamente contra ela, usando seus poderes mágicos e suas habilidades de luta. A bruxa usou todos os seus truques e feitiços, mas no final, Ana e Pedro saíram vitoriosos.

Com a bruxa derrotada, a maldição foi quebrada e a aldeia foi salva. Ana e Pedro voltaram para casa como heróis, com a gratidão dos seus amigos e familiares. Ana percebeu que ela tinha encontrado o que estava procurando – a aventura e os grandes feitos que ela sempre sonhou.