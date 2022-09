‘Pedaladas’ que levaram ao impeachment de Dilma não existiram, afirma Ministério Público Federal

O arquivamento do inquérito civil sobre as pedaladas fiscais da presidente Dilma (PT) foi arquivado. O golpe do vice-presidente, Michel Temer, que assumiu o comando da República, está caracterizado

Por unanimidade, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) homologou o arquivamento do inquérito civil sobre as pedaladas fiscais que justificaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Dilma foi a primeira mulher a assumir a presidência da República. Sua eleição ocorreu em 2010, e a reeleição em 2014.

A decisão veio seis anos após o impeachment.

A decisão é de fevereiro, mas só veio a público nesta quinta-feira, 22, a dez dias do primeiro turno das eleições. A petista disse que “a verdade veio à tona”. “Demorou, mas a Justiça está sendo feita”, comentou.

Além de Dilma, eram investigados o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-secretário do Tesouro Arno Augustin.

O arquivamento foi promovido no ano passado pela Procuradoria da República no Distrito Federal. O argumento foi que tanto o Tribunal de Contas da União (TCU) quanto a Corregedoria do Ministério da Economia afastaram a possibilidade de responsabilização dos envolvidos.

“Seja em virtude da constatação da boa-fé dos implicados, seja porquanto apenas procederam em conformidade com as práticas do MPOG (Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão)”, diz a justificativa. O posicionamento foi enviado à Justiça ainda em 2016.

“JUSTIÇA ESTÁ SENDO FEITA”, DIZ DILMA ROUSSEFF APÓS MPF ARQUIVAR INQUÉRITO SOBRE ‘PEDALADAS’

A verdade veio à tona”, comemorou Dilma Rousseff após o arquivamento. “Demorou, mas a Justiça está sendo feita”.

Dilma foi cassada em agosto de 2016 – dois anos antes do fim de seu segundo mandato. O impeachment foi aprovado por 367 votos a 137 na Câmara e por 61 votos a 20 no Senado.

