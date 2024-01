Perseguição policial em Uberlândia termina em acidente: motociclista escapa por pouco

Uberlândia, MG – No último sábado (6), uma perseguição policial em Uberlândia teve desfecho dramático quando um motociclista escapou por pouco de ser atropelado por um carro furtado, que era perseguido pela Polícia Militar (PM). O incidente resultou em danos a dois carros e à motocicleta. Um vídeo do acidente foi registrado (veja acima).

Denúncias levaram à perseguição

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a perseguição teve início após denúncias de que um veículo furtado, com placas clonadas, circulava pelo Centro da cidade. As autoridades conseguiram localizar o carro na Avenida Monsenhor Eduardo com a Rua Buriti Alegre, onde um homem estava ao volante.

Fuga desesperada pelas ruas de Uberlândia

Ao perceber a presença da polícia, o condutor acelerou, tentando escapar pela Rua Buriti Alegre. No entanto, ao deparar-se com um semáforo fechado no cruzamento com a Avenida João Pinheiro, o suspeito subiu sobre a calçada e colidiu com um veículo estacionado na via.

A perseguição continuou pela Avenida Brasil e pela Rua Niterói. Próximo ao cruzamento da Rua Niterói com a Avenida Floriano Peixoto, o veículo atingiu uma motocicleta estacionada e um carro parado no semáforo, que foi arremessado contra o veículo da frente.

Fuga a pé e prisão em supermercado

Após o acidente, o motorista abandonou o veículo e tentou fugir a pé. No entanto, ao adentrar um supermercado na Avenida Floriano Peixoto, foi capturado pelas autoridades dentro do estabelecimento. O homem de 25 anos, acompanhado da esposa e de uma criança, enfrentará agora as consequências legais de suas ações.

Carro clonado e suspeitas de furto

A investigação revelou que as placas e o número do chassi do veículo perseguido pertenciam a outro automóvel do mesmo modelo e ano, registrado em Pará de Minas. O verdadeiro proprietário confirmou estar com seu veículo e informou que o anunciou para venda.

Há suspeitas de que o carro utilizado pelo detido tenha sido furtado em 24 de dezembro de 2023. O homem, ao ser detido, afirmou ter adquirido o veículo por R$ 25.000, recusando-se a fornecer informações sobre o suposto vendedor. A PM constatou a existência de um mandado de prisão em nome do homem na Vara de Execução Penal da Comarca de Uberlândia.

O veículo clonado foi apreendido e removido ao pátio, enquanto todos os veículos atingidos foram liberados para seus respectivos donos. A esposa do detido fugiu do local, deixando objetos pessoais dentro do veículo, posteriormente entregues à avó do motorista. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer todos os detalhes dessa perseguição intensa pelas ruas da cidade.