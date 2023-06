Polícia gaúcha procura por 44 veículos enviados por empresário ao RS

Onde estão os 44 carros enviados pelo empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, para seu parceiro comercial no Rio Grande do Sul, Diego Gabriel da Silva?

Essa é, no momento, a prioridade das investigações, segundo a delegada Marcela Ehler, da Polícia Civil Gaúcha, em Novo Hamburgo, que preside o inquérito. O empresário foi encontrado morto, enterrado, há nove dias.

Os 44 veículos desaparecidos, fazem parte da segunda remessa feita por Samuel, para o parceiro no Rio Grande do Sul, num negócio avaliado em R$ 44 milhões, valor que não foi pago e motivou a viagem do empresário mineiro, para cobrar o dinheiro devido.

Antes dessa remessa, houve uma outra, de 25 veículos, que foi pago, o que, na opinião da policial, serviu para que Samuel ganhasse confiança para seguir negociando com Diego Gabriel da Silva, que está preso. Diego, que está preso, ainda não deu qualquer informação nesse sentido, embora existam provas de que ele seria um dos autores do crime, um vídeo com ele comprando duas pás, uma enxada e 30 metros de lona, será interrogado novamente. Um outro homem preso e que é apontado como comparsa de Diego, também será interrogado.

Uma das hipóteses é que Diego seja o mandante do crime e deu condições para esse homem, que seria o executor, matar e ocultar o cadáver. Segundo a delegada, encontrar os veículos é fundamental para a conclusão do inquérito.