Prefeito reeleito em Canápolis, Enivander Alves, pode renunciar formalmente ao cargo

Enivander Alves de Morais

Canápolis, Minas Gerais. Em um movimento surpreendente, o prefeito reeleito de Canápolis, Enivander Alves de Morais (PSD), de 51 anos, deve renunciar ao cargo nos próximos dias. A renúncia não oficial ocorreu nesta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, e logo se tornou o principal assunto na cidade.

Durante este aviso informal, Enivander chegou sair do grupo de prefeitos regionais e do grupo de secretários do município.

Segundo apuração do Tudo Em Dia, a Câmara Municipal de Canápolis ainda não registrou nenhum pedido oficial de renúncia, mas segundo um parlamentar canapolino ouvido pela reportagem, isso deve ocorrer nos próximos dias, caso Enivander não mude de ideia.

Ainda segundo uma outra apuração do Tudo Em Dia, uma comissão deve tentar impedir que o prefeito renuncie. Caso a renúncia de Enivander se concretize formalmente, Tolendal Bittencourt deve assumir a prefeitura canapolina.

Os motivos da renúncia ainda não estão claros.

O Jornal Tudo Em Dia tentou contato com Enivander Alves para um comentário sobre a possivel renúncia e também sobre uma investigação em curso na cidade, onde empréstimos suspeitos podem ter sido feitos a funcionários pela Caixa E. Federal. As chamadas não foram atendidas, e nem mensagens respondidas.

O espaço continua aberto.

Vitória significativa de Enivander Alves e Tolendal nas urnas

Nas últimas eleições de 2024, Enivander foi reeleito com uma margem significativa de 5.609 votos, correspondendo a 80,15% do total.

Enivander, natural de Monte Alegre de Minas, é produtor agropecuário, empresário e declarou bens superiores a R$14 milhões à Justiça Eleitoral durante sua candidatura.