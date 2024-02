Profissionais da Educação em Capinópolis estão prontos para retorno às aulas

Encontro contou com a participação de todos os profissionais ligados à Educação

Capinópolis, Minas Gerais. Os profissionais ligados à Educação em Capinópolis estão prontos para dar início ao ano letivo de 2024. Uma série de alinhamentos já foram estabelecidos para o retorno às aulas no próximo dia 05.

No último dia 31 de janeiro, um encontro com diretores e supervisores das escolas foi realizado. Mariana Duarte, técnica em segurança do trabalho, palestrou sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e irá acompanhar as escolas.

No mesmo encontro, foi apresentado um planejamento sobre o orçamento da Educação para o último ano de mandato do prefeito Cleidimar Zanotto.

“Não irá faltar nada para o desempenho das atividades educacionais, no entanto, não haverão gastos fora do orçamento”, disse o prefeito no encontro.

Reunião com diretores e supervisores

Como praxe da Secretaria de Educação de Capinópolis, um encontro com os motoristas terceirizados foi realizado. Segundo Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura, os motoristas têm um papel fundamental na segurança dos alunos. “Fizemos também uma reunião com os motoristas terceirizados. Todos já fizeram vistoria nos seus veículos e a gente sempre faz uma reunião para desejar boas vindas a eles e falar dos cuidados para com os nossos alunos. São crianças da zona rural, saem muito cedo e aí a gente faz toda aquela reunião de recomendações a eles no cuidado geral, porque o motorista, ele acaba sendo também um educador dentro da perua, em viagem com as crianças.”, disse a secretária.

Motoristas terceirizados participaram de encontro na Secretaria de Educação e Cultura

No dia 1º de fevereiro, um encontro com todos os profissionais da Educação foi realizado. O público presente contemplou uma palestra com Marcos Henrique de Assis, o Bedel, de Uberlândia. No mesmo evento, Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis, desejou boas vindas aos profissionais. O vereador João Makhoul marcou presença no encontro.

“Esse evento contou com 100% da equipe da educação. Todos os cargos participaram. Por que não foi uma palestra para ensinar a dar aula, porque na nossa vida a gente oferece aquilo que a gente tem. Então ele falou, o palestrante, falou muito sobre Deus, a presença de Deus na nossa vida, que é o nosso maior suporte. Falou um pouco da nossa responsabilidade em relação não só com as crianças, mas para com os pais também. Fez uma homenagem aos funcionários mais velhos de cada cargo, por exemplo, chamou a cozinheira mais antiga do município, a supervisora mais antiga do meio, que está há mais tempo, a supervisora, a diretora, enfim, todos os profissionais por tempo de serviço na prefeitura sentaram lá na frente e foram homenageados.”, disse Iracilda Duarte.

Bedel e Iracilda Duarte

Iracilda Duarte, com 42 anos de serviços prestados ao município, dá início ao seu último ano de mandato como secretária de Educação e Cultura. Duarte fez a Educação em Capinópolis brilhar nos últimos anos, mantendo uma grande qualidade no ensino, além de liderar belíssimos eventos nas escolas e nos desfiles cívicos em celebração ao aniversário de Capinópolis.

O ensino municipal também foi destaque internacional, recebendo premiação em Nova Iorque. O projeto ‘Minha Primeira Biblioteca’ também havia sido premiado em Belo Horizonte. Relembre:

Na última semana, Iracilda também recebeu mais uma condecoração pela qualidade do ensino em Capinópolis. Desta vez, no obelisco do Ibirapuera em São Paulo.