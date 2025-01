Prorrogadas até 31/1 as inscrições para o Prêmio BDMG de Empreendedorismo Social

BDMG / Divulgação



O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) estendeu até 31/1 as inscrições para a primeira edição do Prêmio BDMG de Empreendedorismo Social, que objetiva reconhecer projetos de empreendedorismo social realizados em todas as regiões do Estado. O novo prazo foi publicado no Diário Oficial Minas Gerais desta terça-feira (7/1). O edital prevê a valorização de ações que promovem impacto social positivo para grupos e/ou comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Nesta primeira edição serão selecionados dez projetos sociais que irão receber uma premiação no valor de R$ 14 mil cada, além de acessar capacitação em gestão de organizações sociais. A medida visa apoiar a estruturação organizacional, a elaboração e a gestão de projetos sociais, além de captar recursos, ética e integridade, promovendo a sustentabilidade de suas atividades. O resultado final dos premiados está previsto para junho.

“Nosso objetivo com esse prêmio é reconhecer e apoiar as organizações sociais que impactam a sociedade mineira. É uma iniciativa alinhada com a missão, a visão e os valores que guiam a atuação do BDMG em Minas Gerais”, afirma o presidente do Banco, Gabriel Viégas Neto.

Regras

Para contemplar a diversidade de Minas Gerais, será premiado um projeto de cada uma das dez macrorregiões do Estado. O prêmio é destinado a pessoa jurídica sem finalidade lucrativa e que tenha executado iniciativa voltada ao desenvolvimento do empreendedorismo social com sede em Minas Gerais, além de receita anual em 2023 de até R$ 500 mil. É necessário, ainda, estar com a documentação regular.

Para que o projeto possa concorrer à premiação, também é preciso que tenha resultados mensurados e comprovados entre 1º de julho de 2022 e 30 de junho de 2024, além de se enquadrar na temática de empreendedorismo social, ou seja, projetos que buscam a autossustentabilidade de uma pessoa ou de um grupo social por meio de negócios locais, capacitações em educação e gestão financeira, incentivo ao empreendedorismo. Outro critério é ter como público-alvo mulheres e/ou jovens entre 14 e 29 anos, sendo limitada a inscrição de um projeto por concorrente.

Para o julgamento dos projetos, será formada comissão de seleção composta por integrantes do BDMG e do Instituto de Cidadania dos Empregados do BDMG (Indec), que atua na frente social do Banco.

Confira o cronograma atualizado e os detalhes completos do prêmio no edital que pode ser acessado em www.bdmg.mg.gov.br/premioempreendedorismosocial/.