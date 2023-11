PSF do Alvorada já está em funcionamento após reforma

Capinópolis, Minas Gerais. O PSF Cássio Macedo, do Alvorada, já retomou as atividades após reforma. Segundo a Secretaria de Saúde, paredes foram reparadas e pintadas, o piso foi trocado e o telhado, que contava com vazamentos, foi reparado.

As atividades haviam sido transferidas para o PSF do Bairro Semiramis.

Cássia Betânia, secretária de Saúde, destacou que as obras visam um melhor acolhimento.

“O PSF Alvorada já está em funcionamento após a sua reforma, proporcionando um conforto melhor, um acolhimento adequado aos usuários. Nossa próxima etapa é realizar a reforma do PSF do Recanto das Acácias”, disse.

