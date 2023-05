‘Quem tem que explicar venda de sentenças é o Moro’, diz ministro Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou que é responsabilidade do senador Sergio Moro (União-PR) prestar esclarecimentos a respeito das alegadas vendas de decisões judiciais. Essa afirmação foi feita durante uma entrevista gravada com Abilio Diniz, a qual será transmitida pela CNN Brasil na terça-feira, dia 9.

É uma solução muito fácil porque Tacla Duran diz, pelo menos, é o que está aí em todas as entrevistas, que teria feito um depósito de US$ 5 milhões para o escritório da mulher do Moro. Basta abrir a conta e esclarecer essa dúvida. Portanto, quem tem que fazer explicações sobre venda de decisões é Moro.

O ministro do STF disse ainda que não conversou com o senador depois do ocorrido. “Na verdade, nessa idade em que estou, com a experiência que eu acumulei, até os inimigos eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher as brigas. Encaminhei o assunto ao Ministério Público, que houve por bem fazer uma queixa, uma denúncia contra Sergio”.

A fala é uma referência a um vídeo curto do ex-juiz da Lava-Jato Sergio Moro, que viralizou no dia 14 de abril. No trecho, com menos de dez segundos, Moro aparece rindo e fala em “comprar um habeas corpus do (ministro do Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes”.

Dias depois, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STF que o senador seja condenado à prisão por suposta prática de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

Em coletiva de imprensa, Moro disse que a fala foi uma “brincadeira” e que foi “tirada de contexto”.