Quenianos vencem São Silvestre 2023 na modalidade masculino e feminino

Na manhã deste domingo, a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre foi palco de um domínio queniano, com Catherine Reline e Timothy Kiplagat Ronoh emergindo como os grandes vencedores nas categorias feminina e masculina, respectivamente. O evento, transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo site Ge, reuniu atletas de renome internacional, destacando a excelência do Quênia na competição.

Catherine Reline, bicampeã imparável:

A queniana Catherine Reline, com apenas 21 anos, mostrou sua supremacia ao conquistar o bicampeonato na prova feminina, completando os 15 km em impressionantes 49 minutos e 54 segundos. Reline, também vencedora em 2022, deixou suas concorrentes para trás desde o início da corrida, consolidando seu domínio nos últimos quilômetros, correndo sozinha e garantindo a 18ª vitória do Quênia desde que a competição feminina começou em 1975.

A disputa pelo segundo lugar foi entre quenianas, com Sheila Chelangat assegurando a dobradinha do país africano ao registrar o tempo de 51 minutos e 35 segundos. A etíope Wude Ayalew ficou em terceiro, com 51 minutos e 46 segundos. A angolana naturalizada brasileira, Felismina Cavela, destacou-se como a melhor brasileira, conquistando a sexta posição com o tempo de 55 minutos.

Timothy Kiplagat Ronoh: Vitória na modalidade masculina

No masculino, Timothy Kiplagat Ronoh, com o tempo impressionante de 44 minutos e 52 segundos, consolidou a supremacia queniana na São Silvestre masculina. A performance de Ronoh reflete não apenas a rapidez, mas também a determinação que caracteriza os atletas quenianos nas corridas de longa distância.

Johnatas Oliveira e Felismina Cavela: Orgulho Brasileiro:

O destaque nacional foi Johnatas Oliveira, o melhor brasileiro na prova masculina, conquistando a sexta colocação. Enquanto isso, Felismina Cavela, naturalizada brasileira e estreante na São Silvestre, expressou seu orgulho em representar o Brasil, alcançando a sexta posição na prova feminina.

O Brasil aguarda ansiosamente o retorno ao pódio da São Silvestre, relembrando as últimas vitórias de Marílson dos Santos em 2010 e Lucélia Peres em 2006. Enquanto isso, a 98ª edição da corrida reforça a supremacia queniana e destaca o talento internacional presente nessa icônica competição de rua.

Confira os seis primeiros colocados da prova: